O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Wir haben das alles entsprechend berechnet und versuchen, das System der Besteuerung von Grundbesitz so zu verändern, dass es nicht zu Mehrbelastungen für die Mieterinnen und Mieter, für die Bewohner kommt. Und das geht auch mit den Vorschlägen, die wir entwickelt haben. Zum Beispiel haben wir vorgesehen, dass bei den bisherigen Komponenten, den Wert des Grundstückes, einer Steuermesszahl, die zur Berechnung benutzt wird und den Hebesätzen, die die Gemeinden vorlegen, wir ganz besonders die Steuermesszahl massiv absenken. (....) Und diese massive Senkung bewirkt, dass die Wertsteigerung, die bei den Grundstücken in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, sich nicht mehr bei der Besteuerung des Grundbesitzes niederschlagen und wir das komplett neutralisiert haben. Das Ergebnis wird dann also sein, dass wir das Steueraufkommen, das die Gemeinden heute aus der Grundsteuer haben, nicht erhöhen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, der für die Mieterinnen und Mieter, für diejenigen die selbst genutztes Wohneigentum haben, ihre eigenen Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen, eine ganz besondere Verbesserung ist."