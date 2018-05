Er stand an diesem Tag so stark wie sonst kaum im Rampenlicht: Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD verzichtet im Entwurf der Haushaltsplanung auf große Sprünge. Stattdessen machte Scholz am Mittwoch in Berlin deutlich, dass er die sogenannte "Schwarze Null" mindestens bis ins Jahr 2022 halten wolle, also einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden. "Das ist im Hinblick auf einen so langen Zeitraum eine ganz ehrgeizige Planung. Und es ist ja auch eines das sich schon in der Planung realisiert und nicht erst im Haushaltsvollzug. Insofern schon eine Entwicklung, die sehr positiv ist, wenn man sie mit früheren Jahren und Jahrzehnten in Deutschland vergleicht." Die Gesamtausgaben des Bundes sollen in diesem Jahr im Vergleich zu 2017 um gut drei Prozent steigen und im nächsten Jahr dann um weitere 4,4 Prozent. Zugleich sagte Scholz, er rechne mit steigenden Einnahmen in etwa gleicher Größenordnung. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) machte deutlich, die Mehrausgaben für Militär für nicht ausreichend zu halten, die der Entwurf von Scholz vorsieht. Von der Leyen stimmte deshalb dem Regierungsbeschluss nur unter Vorbehalt zu: "Da muss Deutschland auch seinen Beitrag leisten, nicht nur um der Sicherheit in Deutschland willen, sondern es geht auch um unsere gemeinsame europäische Sicherheit, und auch hier ist Deutschlands Stimme gefragt." Auch ihr Kollege in der Bundesregierung, Entwicklungshilfeminster Gerd Müller von der CSU, stimmte dem Kabinettsentwurf nur unter Vorbehalt zu. Solche Protokollnotizen zu einem Kabinettsbeschluss sind sehr selten. Das Kabinett will seinen Haushaltsentwurf für 2019 am 4. Juli verabschieden. Das letzte Wort über das Budget der Bundesregierung hat danach der Bundestag.