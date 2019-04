(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) BUNDESFINANZMINISTER OLAF SCHOLZ (SPD) AM MITTWOCH IN BERLIN: "In zentralen nationalen Fragen ist es immer gut wenn es einen überparteilichen Konsens gibt der Regierung und Opposition einschließt. Das ist in Großbritannien lange nicht versucht worden und deshalb sind die Gespräche die jetzt zwischen der Regierung und der Opposition geführt werden. Wirklich eine Grundlage dafür dass Großbritannien noch zusätzliche einzuräumen damit diese Gespräche zu einem Erfolg geführt werden können. Wir alle wissen, das Beste ist ein verhandelter Brexit mit einem Vertrag und nicht etwas ungeregelt alle Konsequenzen über die Bürger und Unternehmen in Großbritannien zuallererst aber natürlich auch überall sonst in Europa und in vielen anderen Teilen der Welt herunter brechen."