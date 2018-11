HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD): "Der Haushalt beschäftigt sich natürlich auch damit wie wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft in Deutschland für die Zukunft sichern können. Dazu gehört schon die sehr hohe Investitionsquote, die ich genannt habe. Dazu gehört, dass wir alles dazu beitragen, dass mehr im Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger ist, zum Beispiel für Familien durch die Erhöhung des Kindergeldes, die Anhebung des Freibetrags und die steuerliche Entlastung durch die kalte Progression. Alles zusammen 10 Milliarden Euro. Dazu gehört, dass wir dafür sorgen dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber jetzt wieder Halbe Halbe die Krankenversicherungsbeiträge zahlen, dass die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sinken. Und trotz der Veränderungen bei der Pflegeversicherung, heißt das für viele Bürger und Bürger eine große Entlastung. Dazu gehört, dass wir etwas tun, um Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Jetzt in dieser Zeit, wo wir sowohl Beschäftigungsstände haben, die höchste Zahl der Erwerbstätigen, die höchste Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter, muss unsere ganze Kraft darauf gehen, auch diejenigen in den Arbeitsmarkt zu bringen, die jahrelang draußen waren. Das hat die Regierung vereinbart. Wir tun was, wir tun was zur Stabilisierung der Renten, ein ganz ganz großer Schritt nach vorne. Und da kommt auch das, was wir eben gefordert gehört haben. Nächstes Jahr schon wird es Vorschläge geben für eine Grundrente, die dafür sorgt, dass diejenigen, die wenig Geld haben, in der Rente besser stehen. Auch das ist Teil des Programms und ein guter Weg."