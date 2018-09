Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Und deshalb ist es gut, dass im zehnten Jahr dieser Finanzkrise wir vermelden können, dass dieses Jahr oder wahrscheinlich nächstes Jahr es möglich ist, dass wir das Maastricht-Kriterium 60 Prozent Verschuldungsquote auch erreichen werden. Es ist ein gutes Zeichen und es ist ein Zeichen dafür, dass Deutschland in dieser Hinsicht etwas richtig gemacht hat, nämlich in der Krise massiv zu investieren, zu akzeptieren, dass die Schulden nach oben gehen, aber in den besseren Zeiten dafür zu sorgen, dass sie wieder runtergehen. An dieser soliden Haushaltspolitik werden wir auch in Zukunft festhalten. SCHNITT. Es ist gut, dass wir deshalb nach vielen Jahren, in denen mehr oder weniger Dürre bei der Finanzierung von Verteidigungs- und Entwicklungshilfe geherrscht hat, jetzt mit dem letzten und diesem Haushalt jetzt die Voraussetzung für eine bessere Ausstattung geschaffen haben. Und ich glaube, dass die Koalition die richtige Entscheidung getroffen hat, als sie gesagt hat, wir werden, wenn zusätzliche Spielräume entstehen, sie dafür nutzen, dass wir bei der Verteidigung und bei der Entwicklungshilfe dann auch weitere Verstärkung organisieren."