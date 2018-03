HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESFINANZMINISTER OLAF SCHOLZ (SPD): "Nicht jedem ist aufgefallen, dass es nirgendwo eine Aussage dazu gibt, welchen konkreten Finanzbeitrag Deutschland leisten will. Und das ist bewusst so geschehen, weil wir uns darüber einig sind, dass das eine Sache ist, über die wir uns noch mit anderen verständigen müssen und über die verhandelt wird. Was vielleicht ein Unterschied ist zu früheren Situationen ist, dass sich die neue Regierung in dieser Frage mit einer klaren Aussage ehrlich in diese Debatte begibt. Wir wissen nicht, was das konkret für Konsequenzen hat. Wir wissen, dass unsere Möglichkeiten nicht unendlich sind. Und ich habe überall in Europa gesagt: Ein deutscher Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister, egal welches Parteibuch er hat, und ich glaube die Botschaft ist gut angekommen. [APPLAUS] Aber wir beginnen mit der wahren Aussage, dass wir uns darüber klar sind, dass nach dem Brexit es auch so sein wird, dass Deutschland einen größeren Beitrag zu leisten hat als er heute das ist, der Fall ist. Und das ist ein Durchbruch in der Europapolitik, weil wir nämlich nicht mehr so vorgehen, dass wir am Anfang sagen: Da kommt gar nichts - und dann kommt da ganz viel. Jetzt sagen wir am Anfang: Da kommt mehr - und vielleicht ist es dann ja gar nicht so viel. Das ist, glaube ich, das, was man in dieser Frage berücksichtigen muss."