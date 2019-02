Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat am Donnerstag in Frankfurt am Main den Deutschen Zoll besucht. Die Einheit Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die unter dem Bestreben seines Bundesministeriums weiter ausgebaut wurde, soll gegen illegale Beschäftigung vorgehen. Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Ausbau soll laut dem Finanzminister in Zukunft weiter umgesetzt werden. "Ich habe mich mit diesem Thema lange beschäftigt. Schon vor vielen Jahren, noch bevor der Zoll zuständig war für diese Aufgabe. Und festgestellt, dass es richtig war, dass der Zoll heute die Aufgabe wahrnimmt. Bei den Besprechungen, die wir vorher hatten, hab ich auch gesehen, was für schwere Fälle teilweise aufgedeckt werden, aber wie notwendig auch immer wieder Routinekontrollen sind auf Baustellen, wo man selber zum Beispiel vermutet, dass da gar nichts los ist. Dann entdeckt man hinterher manchmal, dass da doch was ist. Das gehört aber auch zu so etwas wie Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt mit dazu. " Scholz bereite zudem ein neues Gesetz vor, das die Befugnisse des Zolls massiv erweitern soll. Anfang Januar bezifferte er in einem Medienbericht den Gesamtschaden aus illegaler Beschäftigung und Betrug auf eine Milliarde Euro für das Jahr 2018. Die Dunkelziffer halte er für deutlich höher.