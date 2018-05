Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Europa ist besser auf schwierige Situationen vorbereitet als früher. Im Übrigen bin ich fest davon überzeugt, dass die Mehrheit der Italienerinnen und Italiener eine sehr pro-europäische Haltung verfolgt. Das ist eine europäische Nation." O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Wir haben gegenwärtig in Europa eine gute wirtschaftliche Entwicklung." Die Arbeitslosigkeit geht überall zurück, das Wachstum ist überall zu sehen, auch die staatlichen Einnahmen verbessern sich, was dazu führt, dass viele der Euro-Nationen jetzt auch die Kriterien erfüllen, die wir uns vorgenommen haben, Stück für Stück besser jedenfalls als in der Vergangenheit. Und da sind Fortschritte sichtbar. Insofern ist das, glaube ich, eine gute Gesamtlage, in der man deshalb auch beruhigt in die Zukunft gucken kann." O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Die deutschen Banken sind sehr stabil, und sie haben in den letzten Jahren gute Vorsorge getroffen und auch dazu beigetragen, dass ihr Geschäft sich vernünftig entwickeln kann. Insofern kann man da gut hinschauen."