Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Und natürlich geht es bei diesen Verhandlungen darum, dass jetzt nicht alle Dinge miteinander verknüpft werden. Sondern, dass man einfach dafür sorgt, dass wir einen regelbasierten freien Handel in der Welt auch für die Zukunft erhalten können. Aus meiner Sicht handelt es sich dabei um eine ganz wichtige Wohlstandsressource. Und deshalb hoffen wir, dass wir mit dem was die Europäische Union, unterstützt auch von der deutschen Regierung, dort in den Verhandlungen mit den USA erreicht, auch sicherstellen können, dass es jetzt nicht eine ständige Eskalation kommt und wir nun überall in der Welt neue Handelskriege - in Anführungsstrichen - sehen. Deshalb also kluges, besonnenes Handeln. Ich glaube, das kann man der Europäischen Union in dieser Frage attestieren. Gemeinsames Handeln, das kann man auch feststellen. Und nicht Verknüpfung von Dingen, die man sonst so wünscht, mit Fragen der Zollpolitik."