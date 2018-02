(Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles ist von Präsidium und Vorstand ihrer Partei als künftige Vorsitzende nominiert worden: "Ich möchte meiner Freude zum Ausdruck verhelfen, dass ich heute so eine breite Unterstützung gefunden habe, sowohl im Präsidium als auch im Parteivorstand. Das ist mir aber auch eine Verpflichtung. Ich will diese Verantwortung, die an mich herangetragen wird, jetzt gerne wahrnehmen. Es ist eine Verantwortung für unser Land. Denn ich werde mich für den Eintritt in die Große Koalition aussprechen. Ich werde dafür werben. Und ich werde mich voll reinhängen, damit das auch gelingt. Und es ist aber auch eine große Verantwortung für die SPD als Partei, die traditionsreichste, die älteste demokratische Partei Deutschlands. Das begreife ich als große Ehre. Und deswegen hat es mich auch gefreut, dass dieses Votum heute so einhellig, so einmütig und klar war." Der neue kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz: "Meine Aufgabe ist eine dienende. Ich werde in den nächsten Wochen, bis zum Parteitag dafür sorgen, dass die Geschäfte der SPD gut vorankommen. Die wichtige Debatte, die wir jetzt unmittelbar vor uns haben, ist die Debatte über den Koalitionsvertrag. Es wird überall auf Regionalkonferenzen diskutiert. In vielen Mitgliederversammlungen überall in Deutschland und auch in der Öffentlichkeit. Die Sozialdemokratische Partei hat sehr gut verhandelt und ein sehr sehr gutes Ergebnis erzielt für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Aber natürlich auch aus der Perspektive der Sozialdemokratischen Partei, die sich für den sozialen Zusammenhalt, für eine Europa-Orientierung ausgesprochen hat, die mit diesem Koalitionsvertrag auch Wirklichkeit werden kann. Das steht jetzt im Vordergrund der nächsten Tage und Wochen."