Bundesfinanzminister Olaf Scholz will den allermeisten Grund- und Hausbesitzern, vor allem aber Mietern, Zusatzlasten durch die anstehende Grundsteuer-Reform ersparen. So die Botschaft des SPD-Politikers am Donnerstag in Berlin. Selbst in den Einzelfällen, in denen es zu einer höheren Steuerlast käme, ginge es um "nicht so hohe Beträge", sagte Scholz. Scholz hatte am Mittwochabend seinen Kollegen aus den Bundesländern erstmals seine Vorstellungen für die Reform der Grundsteuer vorgestellt, die derzeit 14 Milliarden Euro in die Kassen von Städten und Gemeinden spült. Die Steuer gilt für 36 Millionen Grundstücke mit darauf errichteten, Gebäuden und Wohnungen. Er stellte zwei Modelle zur Debatte: ein wertunabhängiges "Flächenmodell" und ein wertabhängiges Modell, das sich am tatsächlichen aktuellen Wert einer Immobilie als Basis der Grundsteuer-Berechnung orientiert. "Ich möchte, dass diejenigen Grundeigentümer belohnt werden, die eine geringe Miete nehmen. Und ich möchte auch, dass die ordentlichen, bezahlbaren und geringen Mieten sich auch darin niederschlagen, dass es keine so hohe Grundsteuer gibt." Wichtig ist für Scholz, dass durch die neue Grundsteuer Mieter, die zu günstigen Preisen in inzwischen teureren Stadtbezirken wohnen, nicht höher belastet werden. Das werde nicht passieren, versprach er. "Das ist mein Thema! Ich möchte, dass jemand, der in einer preiswerten Wohnung in einer super teuer gewordenen Gegend wohnt, nicht die Grundsteuer zahlen muss, die anfällt in den teuren Luxus-Eigentumswohnungen nebenan. Das ist das Ziel!" Beim Deutschen Mieterbund sieht man die Pläne von Scholz kritisch. Trotz aller gegenteiligen Aussagen befürchtet die Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbundes Nordrhein-Westfalen, Silke Gottschalk, dass die Mieter zusätzlich belastet werden. Zudem sei der bürokratische Aufwand für die Reform enorm. "Wir glauben, dass der richtige Weg wäre die Grundsteuer am Bodenwert festzumachen und zwar das unbebaute Grundstücke stärker belastet werden als bebaute. Das würde nämlich zusätzlich dazu führen, dass man noch mal einen Anreiz hätte, Neubau zu schaffen." Nötig wird die Reform, die Haus- und Grundstücksbesitzer und indirekt auch viele Mieter betrifft, wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom April. Das Gericht hatte die Bemessungsgrundlage des aktuellen Verfahrens beanstandet, die auf Einheitswerten für die Grundstücke von 1935 im Osten und 1964 im Westen basiert. Gelten sollen die Neuerungen ab 2025.