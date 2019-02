Es gilt als ganz besonderes Kunstwerk: Das sogenannte "Banksy-Schredderbild" soll ab Dienstag erstmals in Deutschland zu sehen sein. Dieses Bild mit dem seinerzeitigen Titel "Girl With Balloon" wurde weltberühmt, als es sich bei einer Auktion zur Hälfte selbst zerstörte. Vier Wochen soll das Kunstwerk im Museum Frieder Burda in Baden-Baden präsentiert werden. Es soll während dieser Zeit für alle Besucher ohne extra Eintrittsgeld zu sehen sein. Damit wolle das Museum Banksys Ansätzen einer Demokratisierung der Kunst folgen, sagt Direktor Henning Schaper. Zugleich sei man auf der Hut vor weiteren unerwarteten Aktionen: O-Ton: "Banksy ist kritisch, subversiv! Er ist aber auch sehr intelligent, hat einen besonderen Humor und ist sehr clever und insofern wollten wir hier eines vermeiden: Wir wollten vermeiden, dass wir den Banksy hier im Museum Frieder Burda zeigen und i drei oder vier Tagen haben wir einen Besucher, der genauso wie in London versteckt auf einen Knopf drückt und die Schredderei geht weiter. Insofern haben wir in Abstimmung mit Sothebys und mit der Eigentümerin um Erlaubnis gebeten das Werk zu prüfen. Wir haben den Rahmen geöffnet. Wir haben im Rahmen den Schredder-Mechanismus gesehen. Wir haben eine Batterie gesehen wir haben Drähte gesehen aber wir haben gesehen dass die Batterie entfernt wurde und die Drähte durchgeschnitten wurden. Insofern sehen wir diesen vier Wochen hier sehr positiv entgegen. " Danach zieht das Kunstwerk von Banksy weiter in die Staatsgalerie Stuttgart. Wer genau hinter dem Namen "Banksy" steht, gilt noch immer als geheimnisumwittert. Der Brite hatte jedenfalls gesagt, seine Schredder-Aktion sei als "Kritik am Kunstmarkt" zu verstehen.