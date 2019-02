In Münster sind am Freitag rund ein Tausend Schüler auf die Straße gegangen, um für Klimaschutz und eine bessere Umweltpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Als Vorbild der jugendlichen Streik-Initiative gilt die Schwedin Greta Thunberg. Seit August 2018 schwänzt die 16-Jährige jeden Freitag die Schule, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Den Vorwurf des Schuleschwänzens wollen die Münsteraner sich aber nicht zueigen machen. Bio-Lehrerin Marina Kienöl: "Ich meine, wir hier in Münster, wir haben auch gesagt, wir machen es nicht jeden Freitag, sondern nur einmal im Monat, damit es eben auch keine Probleme gibt in der Schule. Aber die Schüler kommen hierher, definitiv weil es ihnen wichtig ist, da geht es nicht um Schwänzen." Die Bewegung "Fridays for Future" organisiert jeden Freitag Kundgebungen und Demos. In Münster stellte Carla Reemtsma das Event auf die Beine. Für eine bessere Klimapolitik setzt sich die Schülerin auch in ihrer Freizeit ein: "Wir waren ja in Berlin und haben da mit der Kohlekommission und Herrn Altmaier gesprochen, haben einen offenen Brief überreicht. Gleichzeitig wird uns da aber auch gesagt, ja, Deutschland ist internationaler Wirtschaftsvorreiter, darauf müssen wir achten, das nicht zu verlieren, und das geht unserer Meinung nach nicht. Wir können nicht sagen, wir stellen Klimapolitik hinten an, denn Klimapolitik ist Zukunftspolitik und eines der wichtigsten Anliegen, was wir aktuell haben." Auch in Berlin wurde am Freitag demonstriert. Mehrere Hundert Schüler und Studenten versammelten sich vor dem Bundeswirtschaftsministerium, um ihren Unmut über die Regierung zu äußern.