Schüsse auf einen Ex-Bundesligaprofi: Der frühere Spieler des FC St.Pauli Deniz Naki war in der Nacht auf Montag mit seinem Wagen auf der A4 Richtung Köln unterwegs, als er mehrfach beschossen wurde, bestätigte die Aachener Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts. Naki sei nicht verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen wegen versuchter Tötung eingeleitet. Der Vorfall ereignete sich auf der Autobahn in der Nähe von Nakis Geburtsstadt Düren in Nordrhein-Westfalen. Die Schüsse seien aus einem schwarzen Kombi abgefeuert worden, der auf linken Spur etwas zurückgesetzt gefahren sei, sagte Naki der Onlineausgabe der "Welt". Naki steht inzwischen bei dem kurdischen Verein Amed Sportif Faaliyetler unter Vertrag. Er war im vergangenem Jahr in der Türkei zu einer 18-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, über soziale Netzwerke für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK geworben zu haben. Der 28 Jahre alte Deutsch-Türke wies die Anschuldigungen zurück.