Polizeieinsatz am Freitagnachmittag in der Innenstadt von Köln. In der Nähe des Hauptbahnhofes waren zuvor mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Polizei forderte die Bürger auf, den betroffenen Bereich zu meiden. Auch Spezialeinheiten waren vor Ort. Polizeisprecher Thomas Held: "Kurz vor 2 Uhr haben sich mehrere Zeugen bei uns über den Notruf gemeldet und haben Angaben darüber gemacht, dass hier in dieser Straße mehrere Schüsse abgegeben worden sein sollen. Wir hatten glücklicherweise sehr schnell hier Polizisten vor Ort. Und Zivilfahnder haben einen Mann, der von hier aus flüchtete, vorläufig festgenommen. Dieser Mann hatte eine scharfe Schusswaffe bei sich. Wir wissen zudem, dass von hier aus ein PKW flüchtig sein soll. In dem Auto waren eine Frau und ein Mann. Und ein weiterer Mann soll Richtung Rheinufer weggelaufen sein. Die Fahndung nach diesen Personen läuft." Hinweise auf Tote oder Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch ein Wohnhaus durchsucht. Es gebe aber keine weiteren Hinweise auf beteiligte Personen, teilte die Polizei mit. Alle Sperrungen wurden aufgehoben. Die Ermittlungen zum Hintergrund laufen. Meldungen über einen Konflikt im Rockermilieu wurden von der Polizei zunächst nicht bestätigt.