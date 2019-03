Bei einer Schießerei in der niederländischen Stadt Utrecht ist nach Polizeiangaben vermutlich ein Mensch getötet worden. Mehrere Menschen seien verletzt worden, ein extremistischer Hintergrund sei nicht auszuschließen. Die Behörden hoben die Terror-Warnstufe in der Provinz Utrecht auf den höchsten Wert an. Die mutmaßliche Täter sei weiter auf der Flucht, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei. Die Sicherheitskräfte hätten die Schulen in der Stadt angewiesen, ihre Türen geschlossen zu halten. Zuvor waren in einer Straßenbahn mehrere Schüsse gefallen. Lokale Medien zitierten einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt. Der Platz an der Straßenbahn-Haltestelle wurde nach Polizeiangaben abgesperrt. Rettungskräfte und Hubschrauber seien vor Ort. Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich wegen des Vorfalls tief besorgt. Die Regierung werde zu Krisengesprächen zusammenkommen, kündigte er an.