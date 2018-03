Nein, das sollen keine ganz normalen Sneaker vom Fließband sein. Sondern klimaneutrale Schuhe. Eine Firma in New York erklärt, man nutze für diese Schuhe recycelte Kohlenoxid-Emissionen. Damit seien diese Schuhe vorbildlich, weil die Umwelt nicht noch mehr mit CO2 belastet werde. Der Geschäftsführer der Firma 10XBeta, MARCEL BOTHA, erklärt: "Dieser Recycling-Schuh zeigt, wie man sportliche Schuhe künftig herstellen kann. Hier werden keine Nebenprodukte aus der Ölindustrie verwendet, um das Polyurethan herzustellen, sondern wir verwenden CO2-Ausstoß wieder, den wir dafür in Gummi-Präparaten auffangen. In unserem Fall, ein bewegliches Polyurethan, um den weltweit ersten CO2-Recycling-Schuh zu schaffen." Diese Schuhe sind laut Hersteller zu drei Vierteln gefertigt aus Plastik-Material, dass Abgase von Kraftwerken enthält. Allerdings stecke in solchen Produkten sehr viel Materialwissenschaft und auch biochemische Forschung. Die Abgase werden, wie Botha und seine Kollegen sagen, aufgefangen und dann verflüssigt. Und dann können diese Ab-Produkte umgewandelt werden, auch in Richtung Polyurethan als Basis für die Schuhproduktion. Der US-Energie-Konzern NRG Energy ist Botha zufolge hier auch mit im Boot. Noch ist der Recycling-Schuh nicht im Handel zu kaufen - er gilt hier vor allem als ein Beispiel, umweltfreundlichere Produkte zu entwickeln.