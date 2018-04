Bei einem Busunfall im Norden Indiens sind am Montag mindestens 30 Schulkinder getötet worden. Zahlreiche weitere wurden zum Teil schwer verletzt, teilten die Behörden mit. Das Fahrzeug war demnach auf dem Weg von einer Schule etwa 60 Meter tief in eine Schlucht gestürzt. Der Busfahrer und ein Lehrer kamen ebenfalls ums Leben. In Indien kommt es immer wieder zu schwersten Verkehrsunfällen. Dabei starben in den letzten Jahren mehrere Zehntausend Menschen.