Italien droht im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission eine hohe Strafe. Die Brüsseler Behörde hat auch den nachgebesserten Budgetentwurf aus Rom für 2019 ablehnt, wegen ernster Verstöße gegen EU-Regeln. Der Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrowskis sagte am Mittwoch in Brüssel: "Die Schuldenkriterien sind als nicht erfüllt zu betrachten. Wir kommen zu dem Schluss, dass die Einleitung eines Defizitverfahrens daher garantiert ist. Ich möchte betonen, dass die Situation in Italien in unserem gemeinsamen Interesse liegt. Die Euro-Länder sind im gleichen Team und sollten nach den gleichen Regeln spielen." Für Italien könnte es teuer werden: Im Raum steht eine Strafe von bis zu 3,4 Milliarden Euro - 0,2 Prozent der italienischen Wirtschaftskraft 2017. Bürger in Rom blickten am Mittwoch mit gemischten Gefühlen auf den Streit. "Wir machen uns große Sorgen, denn es gibt ein Problem. Die öffentlichen Schulden steigen, wer soll am Ende des Tages dafür zahlen? Es werden bestimmt nicht die Staatsbeamten sein, sondern die normalen Arbeiter, auf die noch mehr Kosten zukommen." "Ich mache mir keine Sorgen, denn ich vertraue der Regierung. Ich mag sie, sie sind jung und es gibt Hoffnung. Die Regierungen, die wir vorher hatten, konnte ich alle nicht leiden. Ich habe vor nichts Angst." Die neue italienische Regierung aus der Rechts-Partei Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hat unter anderem eine Grundsicherung für Arme versprochen - und plant dafür eine deutlich höhere Neuverschuldung. Italien ist nach Griechenland schon jetzt der am höchsten verschuldete Euro-Staat mit einer Quote von mehr als 130 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist mehr als doppelt so hoch wie nach EU-Regeln eigentlich erlaubt.