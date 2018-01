HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON SPD-VORSITZENDER MARTIN SCHULZ: "Wir sind einmütig zu dem Ergebnis gekommen, den Delegierten zu empfehlen die Koalitionsverhandlungen in jedem Fall aufzunehmen. Ich glaube dem Deutschen Gewerkschaftsbund und den hier vertretenen Gewerkschaftsvorsitzende ist es wichtig zu betonen, dass in diesem Sondierungsergebnis für die Gewerkschaften, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Lande eine Reihe von Fortschritten erzielt worden sind, und dass wir natürlich im Rahmen von Koalitionsverhandlungen die vertiefen müssen, intensivieren müssen. Dass dabei diskutiert werden muss über die Dinge, die in den Sondierungen zu Ergebnissen auch nur zum Teil beschrieben sind, die der Konkretisierung bedürfen, das ist ganz klar. Wir haben aber über Details geredet."