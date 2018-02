BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~*KEINE BESCHRÄNKUNGEN***~ HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! O-TON SPD-VORSITZENDER MARTIN SCHULZ "Wir haben bei den Koalitionsverhandlungen eine Struktur mit den beiden anderen Parteien verhandelt, die es uns erlaubt, zentrale Ministerien zu besetzen, die es uns möglich machen, die Inhalte dieses Vertrages auch in praktische Politik umzusetzen. Dazu gehört neben dem Finanzministerium, dem Arbeits- und Sozialministerium, dem Justizministerium eben auch das Auswärtige Amt. Und ich will mich der Aufgabe der Erneuerung der Europäischen Union in diesem Amt mit voller Kraft widmen. (...) Sollten wir nach einem hoffentlich erfolgreichen Mitgliedervotum in die Regierung eintreten, dann werde ich dem Parteivorstand zu einem gegebenen Zeitpunkt nach dem Abschluss des Mitgliedervotums vorschlagen, einen außerordentlichen Parteitag einzuberufen, auf dem Andrea Nahles dann zur Parteivorsitzenden gewählt würde, und in der Zwischenzeit den Parteivorstand zu bitten, Andrea Nahles kommissarisch mit der Wahrnehmung der Funktion einer Parteivorsitzenden zu beauftragen." O-TON SPD-FRAKTIONSVORSITZENDE ANDREA NAHLES "Und in einem Bereich war es uns besonders wichtig, einen Kurswechsel auch der Politik in Deutschland zu erreichen. Das war die Europapolitik. Und ich sage ganz klar, dass das eines der Glanzstücke dieses Koalitionsvertrages ist. Das haben die Parteivorsitzenden, Martin Schulz für uns, verhandelt. Und ich glaube, dass Martin Schulz auch derjenige ist, der in der Regierung jetzt die Schritte, die konkret in die Umsetzung dieser neuen Politik führen auch anführen muss als Außenminister."