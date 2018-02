HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! O-TON MARTIN SCHULZ, SPD-VORSITZENDER "Ich glaube, dass das, was wir durchgesetzt haben - meine Kollegin und mein Kollege mögen es mir verzeihen - trägt in einem großen Maße auch sozialdemokratische Handschrift. Dieser Vertrag ist stark von uns beeinflusst worden. Und wir sind auch dankbar dafür, dass mancher Kompromiss, der für die Unionsparteien hart war, am Ende doch erzielt worden ist (..) Die Bundesrepublik Deutschland wird mit diesem Koalitionsvertrag zurückkehren zu einer aktiven und führenden Rolle in der Europäischen Union. Und sie wird, so hoffe ich jedenfalls, auf der Grundlage einer engen verzahnten Zusammenarbeit mit der Regierung in Paris, die Europäische Union so stark machen, dass sie den großen internationalen Herausforderungen in der Sicherheitspolitik, in der Klimapolitik, bei der Bekämpfung der Steuerflucht und beim fairen Handel und bei dem interkontinentalen Wettbewerb, in dem auch unsere deutsche Volkswirtschaft ist, den Schutz angedeihen lassen kann, den die Bundesrepublik Deutschland durch Europa braucht." O-TON HORST SEEHOFER, CSU-VORSITZENDER "Das ist geeignet, die Spaltung und Polarisierung in unserem Lande zu überwinden. Und aus diesem Grund halte ich diese Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen, beurteile sie außerordentlich positiv. Wessen Handschrift diese Koalitionsergebnisse tragen, lieber Martin, das spare ich mir bis zum politischen Aschermittwoch auf. Heute bin ich noch nicht richtig ausgeschlafen. Und ich möchte sagen, was wir wissen, dass wir im Falle des Zustandekommens einer Regierung - da gibt es ja noch eine wichtige Zwischenetappe - eine Menge Arbeit haben, vor uns haben, das Parlament, die Bundesregierung - vielleicht so viel Arbeit wie schon seit langer Zeit nicht mehr."