(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) SPD-Vorsitzender Martin Schulz am Montag in Dortmund: "Wir haben uns heute Abend verabredet mit den Delegierten der Bezirke Westliches Westfalen und Ostwestfalen-Lippe zu diskutieren über den bevorstehenden Parteitag; über die Ergebnisse unserer Sondierungen mit den Unionsparteien. Ich werde heute Abend den Delegierten meine Bewertung dieser doch sehr intensiven, und aus meiner Sicht erfolgreichen, Sondierungen vortragen. Ich werde auch mit ihnen darüber diskutieren. Was sind die Bedenken, die jetzt noch intensiv vorgetragen sind gegen eine Regierungsbeteiligung der SPD, gegen eine weitere Koalitionsverhandlungen. Wir nehmen das sehr ernst." // "Und deshalb gehe ich heute auf die Kritiker zu und ich ermutige aber auch all diejenigen, die zufrieden sind wie der Deutsche Gewerkschaftsbund zum Beispiel oder Frank Bsirske der Vorsitzende von Ver.di mit dem ich gerade vor wenigen Minuten telefoniert habe, die uns ermutigen zu sagen, da ist für die Arbeitnehmerschaft in diesem Lande, für die hart arbeitende Mitte dieses Landes eine Menge erreicht worden. Nun geht in diese Koalitionsverhandlungen, die ermutige ich auch, das laut zu sagen. Und ich hoffe, dass ich heute gemeinsam mit Andrea Nahles, mit Svenja Schulze und mit Michael Groschek doch die Chance habe, die die dafür sind, zu mobilisieren und die wir überzeugen müssen, heute Abend zu überzeugen."