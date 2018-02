Ein Wechsel von Martin Schulz ins Außenamt traf offenbar nicht nur in der SPD auf Ablehnung. Wie eine am Freitag veröffentlichte Forsa-Erhebung ergab, hielten das drei von vier Deutschen für einen falschen Schritt. Entsprechend zufrieden zeigten sich viele nach der Erklärung Schulz', auf den Eintritt in die Bundesregierung zu verzichten. "Ja, also ich finde, Martin Schulz hat ja wenigstens so einmal irgendwie Wort gehalten, dann jetzt damit, was ja schon mal ein bisschen etwas Cooles ist." "Hochachtung, hätte ich nicht gedacht. Aber mit dem Thema, wo er sich vorher darauf eingelassen hat, also, 'Ich trete unter der Regierung Merkel nicht ein', konnte er gar nicht anders." "Er hat das ja vorher angekündigt, dass er unter Merkel nicht mehr regieren möchte und in dem Sinne ist das ja nur konsequent. Und dann soll man Gabriel das wieder weiter machen. Der macht es ja ganz gut." In der SPD hatte die Kritik an Schulz' Ambitionen auf das Amt des Außenministers zugenommen. Der scheidende SPD-Chef hatte nach der Bundestagswahl gesagt, dass er nicht in ein Kabinett unter Bundeskanzlerin Angel Merkel eintreten werde. Noch am Freitagmittag hatte sich auch Juso-Chef Kevin Kühnert verärgert über die Personaldebatte gezeigt. "Für die SPD hat jetzt eine Personaldebatte zum ungünstigsten Zeitpunkt. Seit Wochen wird darauf hingewiesen, dass wenn das Verhandlungsergebnis durch ist, die SPD-Mitglieder über Inhalte entscheiden sollen. Nun wird diese Debatte überlagert. Ich kann nur an alle appellieren, auch an der Parteispitze jetzt mal das eigene Ego zurückzustellen und den Mitgliedern wirklich den Freiraum zu lassen, den sie brauchen um dieses Vertragswerk zu bewerten. Ich jedenfalls habe auf meiner Tour nicht vor stundenlange Diskussionen übers Personal zu führen, sondern ich möchte mit den Mitgliedern über Inhalte ins Gespräch kommen." Die SPD will ihre Mitglieder über die Annahme des mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrages abstimmen lassen. Die Jusos sind gegen eine Neuauflage der großen Koalition und starteten am Freitag ihre Kampagne "NoGroKo" im sächsischen Pirna. Der Mitgliederentscheid ist vom 20. Februar bis 02. März geplant. Am 04. März soll das Ergebnis verkündet werden.