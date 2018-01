Daimler hat am Sonntag auf der Autoschau in Detroit ein echtes Feuerwerk abgebrannt. Anlass war die Vorstellung der neuen G-Klasse. Der Geländewagen-Klassiker hat nach Angaben der Daimler AG die größte Überarbeitung seiner Geschichte hinter sich. Ohne, dass sein markantes Aussehen dabei verändert worden sei. Daimler-Chef Dieter Zetsche bekam bei der Präsentation in Detroit Unterstützung von Arnold Schwarzenegger. Der ehemalige Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien bezeichnete sich als überzeugten Fan der G-Klasse. Er fahre einen solchen Wagen seit 25 Jahren, sagte Schwarzenegger. Facelifting sei sowohl in der Autoindustrie als auch bei den Hauptdarstellern in Hollywood sehr beliebt, so Schwarzenegger. Die Autoschau in Detroit ist das erste große Treffen der Branche im Jahr. Während sich der Gastgeber USA auf einen insgesamt abkühlenden Markt einrichtet, wollen deutsche Hersteller Anteile hinzugewinnen. Die Chancen stehen nicht schlecht, sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Operativ läuft es eigentlich wie geschmiert. Nicht nur für VW, sondern auch für alle anderen deutschen Automobilhersteller, in den USA ganz besonders. Da kann man eigentlich ganz optimistisch in das Jahr 2018 gucken. Wenn da nicht eben die Themen Diesel wären, die sicherlich auch das Gesamtergebnis verhageln können." Der US-Autobauer Ford stellte mit dem neuen Ranger in Detroit einen kleineren Pick up vor. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, sein Engagement in alternative Antriebe massiv erhöhen zu wollen. Bis 2022 sollen rund 9 Milliarden Euro in Batterie- und Hybrid-Fahrzeuge investiert werden. Zeit für Nostalgie soll aber auch noch sein. Zum 50. Jubiläum gibt es eine Neuauflage des Klassikers Mustang Bullit GT.