Manche Bartträger wirkten noch eher etwas grün hinter den Ohren, aber Bart war nun mal angesagt am Wochenende in Stockholm, der Hauptstadt Schwedens. Hunderte Bart-Fans trafen sich hier zu einem Marsch und zu einem Wettkampf der Barbiere. Ein Klub, der sich "Bärtige Schurken" nennt, organisierte die Demonstration, wie Klubmitglied Kristian Karlsson sagt. O-Ton: "Wir feiern den Bart von überall her, wir treffen uns und haben Spaß, wir verbreiten Liebe!" Dennoch gab es auch Konkurrenz, nämlich im Wettbewerb um den Titel des besten Barbiers von Schweden. Fünf Finalisten hatten jeweils 45 Minuten die Bärte zu bändigen, und am Ende sagte Jury-Mitglied Jac Ludlow zum Gewinner Amin Iranmanesh. O-Ton: "Du hast Dich wie ein Gentleman verhalten, die gesamte Zeit über, bis hin zur Kleidung. Die Art, wie du mit Deinem Kunden gesprochen hast. Wie du gelächelt hast. Dein Dienst am Kunden. Jeder einzelne Punkt. Wir haben nicht nur auf die Rasur geschaut, sondern auf die Gesamtleistung. Und du, mein Freund, bist ein absolut professioneller Gentleman!" Der Sieger Amin Iranmanesh sagte daraufhin, er habe genau so gearbeitet wie immer in seinem Salon.