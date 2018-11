"Nein und nochmal nein" hieß es am Sonntag in der Schweiz. In Volksabstimmungen mussten die Menschen in der Alpenrepublik über zwei unterschiedliche Anträge entscheiden - beide Initiativen wurden abgelehnt. Der eine Vorstoß galt den Schweizer Kühen, beziehungsweise deren Haltern - sie sollten finanzielle Unterstützung bekommen, wenn sie den Rindern ihre Hörner lassen. Laut Schätzungen werden bei jährlich 200.000 Kälbern in der Schweiz die Hörner weggebrannt oder weggeschnitten. Laut Befürwortern ein Schutz vor Verletzungen. Kritiker argumentieren, dass die Tiere darunter leiden. Die sogenannte Hornkuh-Initiative wurde am Sonntag mit rund 54 Prozent der Stimmen abgelehnt. Einen deutlich stärkeren Dämpfer musste die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative hinnehmen. Der von der rechten Schweizer Volkspartei unterstützte Antrag sah vor, Schweizer Gesetze grundsätzlich über internationales Recht zu stellen. Die Rechtspopulisten sehen die Autonomie der Schweiz in Gefahr. An der Wahlurne folgten rund 66 Prozent nicht dieser Ansicht. O-ton Wähler Yvan Nikonow: "Ich habe dagegen gestimmt, weil ich glaube, dass dies Vereinbarungen zwischen der Schweiz und anderen Ländern ebenso behindern würde, wie die Menschenrechte." Das Votum dürfte auch bei Wirtschaftspartnern für Aufatmen gesorgt haben. Ein 'Ja' hätte nach Ansicht von Kritikern vermutlich das Ansehen der Schweiz in der Welt beschädigt.