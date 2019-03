Ein Kurseinbruch der Bayer-Aktien hat am Mittwoch an der Frankfurter Börse den Dax mit nach unten gezogen. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex 1,18 Prozent schwächer und lag bei 11 648,96 Punkten. Denn Bayer hat in einem wegweisenden US-Prozess um das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat eine herbe Niederlage erlitten. Die Geschworenen in San Francisco befanden einstimmig, dass das Mittel Roundup der Bayer-Tochter Monsanto einen "erheblichen Faktor" bei der Entstehung der Krebserkrankung eines Klägers ausgemacht habe. Robert Halver Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank am Mittwoch in Frankfurt: "Das Urteil der Jury, dass Glyphosat eventuell krebserregend sein könnte, hat für Bayer natürlich sehr negative Auswirkungen. Jetzt wollen auch einige andere noch gegen Bayer und gegen Monsanto klagen. In Amerika hat das ja Tradition. Amerikanischer Gerichtsbarkeit hat viel mit spanische Inquisition zu tun. Das heißt, wir haben eine lange Phase der Unsicherheit für Bayer, die dazu führen könnte, dass der Aktienkurs eben auch in Bedrängnis bleibt." In einer zweiten Phase entscheidet nun die gleiche Jury in San Francisco die Frage der Verantwortlichkeit des Konzerns und eventuelle Schadenersatzansprüche. Und damit drohen Bayer hohe Kosten. Das Unternehmen äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung der Jury. Bayer ist weiterhin fest davon überzeugt, dass die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse bestätigen würden, dass glyphosatbasierte Herbizide keinen Krebs verursachten.