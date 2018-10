In Großbritannien hat Sturm Callum für schwere Überschwemmungen gesorgt. Der starke Regen ließ in Wales Flüsse über die Ufer treten, die Wassermassen überfluteten Häuser und Straßen in mehreren Ortschaften. Das Unwetter knickte auch mehrere Bäume auf einer Landstraße um. Ein junger Mann, der zufällig die Aufräumarbeiten beobachtete, wurde von einem Erdrutsch erfasst. Er starb noch an der Unglücksstelle. Auch ein Sattelzug wurde mit in die Tiefe gerissen.