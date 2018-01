Bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Samstag mindestens 40 Menschen getötet worden. Mehr als 140 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Behörden mit. Die Explosion ereignete sich an einem Checkpoint in der Nähe des Regierungs- und Botschaftsviertels. Offenbar war der Sprengsatz in einem Krankenwagen versteckt. Dieser Mann war in der Nähe. O-TON TAMIM AHMAD, AUGENZEUGE: "Ich saß in meinem Laden, als eine heftige Explosion die ganze Gegend erschütterte. Alle Fenster wurden zerstört." Nach dem Anschlag teilten die Taliban mit, dass der Anschlag auf ihr Konto gehe. Erst vor einer Woche hatten die Extremistenmiliz einen Anschlag auf ein Luxushotel in der afghanischen Hauptstadt verübt und mehr als 20 Menschen getötet. Die Sicherheitslage in Afghanistan wird aktuell immer schlechter. Trotzdem betrachtet die Bundesregierung Afghanistan noch immer als teilweise sicheres Herkunftsland. In den letzten Monaten wurden Dutzende Afghanen, die in Deutschland Asyl beantragt hatten, in ihr Heimatland abgeschoben.