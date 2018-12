Ein schweres Erdbeben hat den südlichen Teil des US-Bundesstaats Alaska erschüttert. Das Epizentrum lag rund 13 Kilometer südlich der Stadt Anchorage, in der rund 40 Prozent der Bevölkerung des US-Bundesstaats leben. Das Beben hatte eine Stärke von 7 auf der Richterskala und führt zu erheblichen Schäden an Gebäuden, Straßen wurden aufgerissen, der Strom fiel teilweise aus. Die Zugverbindungen wurden gestoppt, eine der wichtigsten Öl-Pipelines in der Region wurde vorsorglich abgeschaltet. Auch der Betrieb auf dem Flughafen von Anchorage musste zeitweise eingestellt werden. Laut Medienberichten gab es mehrere Verletzte, Berichte von Todesfällen bleiben zunächst aus. Der Gouverneur rief den Notstand für den Bundesstaat aus. US-Präsident Donald Trump kündigte via Twitter an, die Regierung werde keine Kosten scheuen, um beim Wiederaufbau zu helfen.