(Hinweis: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu.) O-TON MANUELA SCHWESIG, STELLVERTRETENDE SPD-VORSITZENDE: "Die Mitglieder, aber auch die Bürger, sind genervt von dem Chaos was die SPD in den letzten Tagen angerichtet hat. Und deshalb ist jetzt die SPD-Führung gefragt, Klarheit zu schaffen, damit wir in den nächsten Wochen beim Mitgliedervotum endlich wieder über Inhalte reden können und dazu beraten wir jetzt. Danke." O-TON RALF STEGNER, STELLVERTRETENDER SPD-VORSITZENDER: "Die Führungsgremien werden sich jetzt über den Übergang unterhalten, wie das weitergehen soll in den nächsten Wochen. Im Mittelpunkt muss das Mitgliedervotum stehen und die Debatte über die Inhalte des Koalitionsvertrages, dem müssen alle Bemühungen gelten. Alles andere wird sich finden in den Gremien."