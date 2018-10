Am Mittwochabend wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seiner Frau Sara in Jerusalem empfangen. Merkel ist mit dem gesamten Bundeskabinett zu deutsch-israelischen Regierungskonsultationen nach Israel gereist. Hauptthemen sollen laut Netanjahu die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Wissenschaft, Wirtschaft, Cyber und Kultur sein. Am Donnerstag sollen beide Kabinette gemeinsam tagen. Merkel und ihre Minister werden von Vertretern der deutschen Industrie begleitet. Das Verhältnis der beiden Staaten gilt als angespannt. Bei vielen Themen, wie der israelischen Siedlungspolitik oder dem Atomabkommen mit dem Iran gibt es keine Einigkeit. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland das Treffen der beiden Regierungen abgesagt, offiziell aus Termingründen. Bei ihrem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem legte Merkel am Donnerstag einen Kranz nieder. Mit ihrem Eintrag in das Gästebuch und ihrer Rede erinnerte sie daran, dass vor fast 80 Jahren, in der Pogromnacht des 9. November, den jüdischen Menschen in Deutschland "Hass und Gewalt in ungeahntem Ausmaß" entgegen geschlagen sei. Gefolgt von den beispiellosen Verbrechen der Shoah: "Daraus erwächst die immerwährende Verantwortung Deutschlands, an dieses Verbrechen zu erinnern. Und Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt entgegenzutreten." Deutschland unterstützt nach wie vor eine Zweistaatenlösung mit einem jüdischen Staat Israel und einem Staat für die Palästinenser. Geht es nach der israelischen Regierung, soll dieses Thema nur am Rande der Konsultationen besprochen werden.