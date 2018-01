Die Sondierer von Union und SPD wurden am Dienstag in Berlin von lautstarken Tierschützern begrüßt. Für internen Ärger sorgte aber, dass am Montag erste Ergebnisse bei den Themen Klima und Finanzen an die Öffentlichkeit geraten waren. Die SPD machte die Union dafür verantwortlich und forderte Disziplin ein. Unions-Fraktionschef Volker Kauder von der CDU zeigte sich trotz der atmosphärischen Störungen optimistisch: "Zunächst einmal kann ich sagen, dass wir gut und zielorientiert verhandeln. Wir haben in einigen Arbeitsgruppen Zwischenergebnisse, nichts mehr als Zwischenergebnisse, und es wird zum Abschluss ja erst am Donnerstag dann kommen, und alles ist erst verhandelt, wenn alles verhandelt ist. Und deswegen kann ich nur sagen, wir haben noch eine Menge vor uns. Wir werden uns auch noch mit den Fragen beschäftigen müssen, für was können wir wie viel Geld zur Verfügung stellen: Investitionen, Familien. Darüber werden wir reden. Wir haben noch einige große Brocken vor uns. Und deswegen müssen wir heute, morgen und übermorgen noch kräftig arbeiten." Der dritte von insgesamt fünf Sondierungstagen zwischen CDU, CSU und SPD begann damit, dass die Arbeitsgruppen Bildung, Familie und Bürgerbeteiligung ihre Beratungsergebnisse in der Sechser-Runde aus Partei- und Fraktionschefs vortrugen. Parallel tagten mehrere der 15 Arbeitsgruppen. Man sei auf einem guten Weg, sagte SPD-Chef Martin Schulz: "Ich hoffe, dass wir heute einen konstruktiven Tag haben werden. Der Sonntag und der gestrige Tag haben gezeigt, dass das sehr arbeitsintensive Tage sind, die auch notwendig sind, weil wir eine lange Liste von Themen zu bearbeiten haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir alle gemeinsam ein Interesse an konstruktiver Zusammenarbeit haben, und deshalb schaue ich ganz optimistisch auf den heutigen Tag." Die Union hatte sich für eine Fortsetzung der großen Koalition ausgesprochen. Die SPD-Spitze hat aber von einem Parteitag nur ein Mandat für "ergebnisoffene" Gespräche bekommen. Am Freitag will die SPD-Führung deshalb entscheiden, ob sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt. Dafür müsste ein Sonderparteitag am 21. Januar grünes Licht geben.