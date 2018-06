Langstreckenschwimmer Benoit Lecomte tritt eine ehrgeizige Reise an. Er will der Erste sein, der den Pazifischen Ozean durchquert: 9,100 Kilometer von Tokio nach San Francisco. Bereits vor zwanzig Jahren durchquerte der heute 50 jährige Franzose den Atlantischen Ozean. Am Dienstag verabschiedete er sich an Japans Ostküste von Freunden und Familie. Seine Kinder Max und Anna, begleiteten ihn auf den ersten paar Hundert Metern im Wasser. In sechs Monaten will Lecomte sie bei seiner Ankunft in San Francisco wiedersehen. Jeden Tag wird er acht Stunden schwimmen und achttausend Kalorien zu sich nehmen. Die zahlreichen Wissenschaftler in Lecomtes Unterstützerteam erhoffen sich neue Erkenntnisse von der Ozeanüberquerung. Die Meeresforscher unter ihnen versprechen sich Datensätze zu sogenanntem Plastic-Smog, Wirbeln, die aus Billiarden Teilchen Mikroplastik bestehen. Nicht zufällig beginnt die Reise am Internationalen Tag der Umwelt. Lecomte sagte in Interviews, die allgegenwärtige Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll bereite ihm große Sorgen. Mit seiner Reise hofft er, mehr Aufmerksamkeit auf das Problem zu lenken.