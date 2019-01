Dieser Tage auf dem Mittelmeer, in der Nähe von Malta: Rund zwei Wochen bereits ist das Schiff "Sea-Watch 3" unterwegs, das von einer deutschen Hilfsorganisation betrieben wird. Hier wird auf hoher See Nachschub geliefert. Etwa drei Dutzend Migranten hat die Crew am 22. Dezember vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet. Seither muss das Schiff schweren Stürmen trotzen, und kein EU-Land erlaubt der Sea-Watch 3, mit den Flüchtlingen an Bord einen Hafen anzulaufen. Einer der Migranten sagt, er heiße Achuil und komme aus dem Süd-Sudan. Den Migranten hier an Bord gehe es schlecht: O-Ton: "Einige von ihnen denken, sie werden das hier nicht überleben, weil sie schon so lange unterwegs sind. Sie wissen nichts über ihre Zukunft. Ob sie nach Europa gelangen oder aber zurück müssen. Was hier eigentlich genau passiert. Diese Migranten hier an Bord machen sich zu große Sorgen, also viele von ihnen." Der Kapitän des Schiffes, Anne-Paul Lancel, sagt, es gebe weiterhin keine Erlaubnis, einen EU-Hafen anzulaufen: O-Ton: "Malta hat versucht, uns so weit wie irgend möglich von seiner Küste zu halten. Mittlerweile sind wir kurz davor, die Besatzung zu wechseln und unsere Vorräte aufzufüllen. Ich gehe davon aus, dass wir dann wieder weit hinausfahren auf das Mittelmeer, um den Abstand zu Malta einzuhalten. Wir warten und warten, für einen Anlaufort. Ich hoffe, dass die Europäer ihre Schwierigkeiten mal beiseitelegen und dem Schiff und den Menschen hier zuerst helfen. Und dann ihre Geschäfte weiterführen. Im Vatikan sagte am Sonntag Papst Franziskus, den Menschen in Not solle endlich geholfen werden: O-Ton: "Seit mehreren Tagen sind insgesamt 49 aus Seenot Gerettete auf zwei NGO-Schiffen im Mittelmeer unterwegs. Sie suchen einen sicheren Hafen, wo sie an Land gehen können. Ich appelliere innig an die Führer Europas, diesen Menschen konkrete Solidarität zu erweisen!". Unter den Migranten an Bord der "Sea-Watch 3" sind nach Angaben der deutschen Hilfsorganisation auch drei kleine Kinder und vier Teenager.