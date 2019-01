An Bord des Schiffes "Sea-Watch 3" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch warten noch immer Dutzende aus Seenot gerettete Flüchtlinge darauf, was mit ihnen passieren soll. Am 22. Dezember hatte die Crew die Menschen vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet. Seither muss das Schiff schweren Stürmen trotzen. Kein EU-Land erlaubt dem Schiff mit den Flüchtlingen an Bord einen Hafen anzulaufen. Die Mitgliedsstaaten streiten darüber, wer zuständig ist. Ein weiteres Schiff, das ebenfalls von einem deutschen Hilfsbündnis betrieben wird, ist in der gleichen Situation. Beide Schiffe liegen vor der Küste von Malta. Die Situation an Bord wird als dramatisch beschrieben. Viele der Flüchtlinge seien psychisch und physisch an der Grenze ihrer Belastbarkeit, sagt Verbena Bothe, die auf der Sea-Watch 3 als Ärztin gearbeitet hat: "Und sie haben bei vorherigen Versuchen erlebt, wie Freunde von ihnen und Freundinnen ertrunken sind. Auch besonders, um nicht wieder zurück nach Libyen zu kommen, also sich freiwillig ins Wasser gestürzt haben und lieber ertrunken sind, als nach Libyen zu kommen. Das haben die Menschen erlebt, damit sind die Menschen zu uns an Bord gekommen, mit diesen traumatischen Erfahrungen." Insgesamt gehe es um 49 Schicksale auf zwei Schiffen, so Sea-Watch. Europa würde hier komplett versagen, kritisiert Alina Krobok von Sea-Watch: "Wir brauchen eine Entscheidung, die nachhaltig ist und wo die europäischen Staaten sich einigen. Wo die Menschen hinkommen, wie sie aufgeteilt werden. Und so etwas muss entschieden werden, sobald die Menschen an Land sind. Es kann nicht passieren, dass wir auf See stranden, weil europäische Staaten noch mit Zahlen spielen müssen." Allein in Deutschland gebe es mehr als 30 Städte, die bereit seien, die Flüchtlinge aufzunehmen, so Sea-Watch. Das Hick-Hack um die Zuständigkeit sei deswegen noch unverständlicher. Zudem werde ein fatales Signal ausgesendet. Jeder Kapitän im Mittelmeer werde jetzt Angst haben, einem Flüchtlingsboot zu begegnen. Denn rechtlich gesehen müsse er helfen und die Menschen in einen sicheren Hafen bringen. Doch das sei derzeit fast unmöglich.