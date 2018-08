Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) beim Besuch des deutsch-österreichischen Grenzübergangs in Freilassing am Montag. Dort hat sich er sich unter anderem für eine Beibehaltung der Grenzkontrollen in Bayern ausgesprochen. "Der beste Weg ist, wenn die Europäische Union die europäischen Grenzen an den Außengrenzen kontrolliert - und zwar wirksam kontrolliert. Wirksam heißt, dass wir unsere Bevölkerung sagen können müssten: Dadurch, dass die Außengrenzen von der Europäischen Union geschützt werden, ist die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet. Dieser Schutz an den Außengrenzen ist im Moment nicht ausreichend gewährleistet und solange dies so ist, werden wir an den Binnengrenzkontrollen und auch an der Schleierfahndung festhalten." Und der Innenminister unterstrich auch, dass man mit den sich verändernden Migrationsströmen nun auch andere Grenzregionen Deutschlands im Blick behalten müsse. Im ersten Halbjahr 2018 hat es nach Angaben Seehofers 5.300 Aufgriffe wegen unerlaubter Einreise gegeben. Und 3.000 Personen seien direkt an der Grenze zurückgewiesen worden.