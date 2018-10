HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON HORST SEEHOFER, CSU-VORSITZENDER: "Ja, es ist kein schöner Tag für uns als Christlich-Soziale Union. Es ist ein Wahlergebnis, das uns alle miteinander nicht zufriedenstellen kann. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir heute von den bayerischen Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten, eine neue Regierung für den Freistaat Bayern zu bilden. Und wir werden diese Verantwortung wahrnehmen. Deshalb kommt es für mich in den nächsten Tagen vor allem darauf an, das wir die Geschlossenheit und die Kraft aufbringen, diesen Auftrag der Wähler anzunehmen. Und uns in den nächsten drei, vier Wochen voll auf diese Frage der Regierungsbildung - eine stabile Regierung für Bayern - zu konzentrieren."