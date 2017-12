Ihre Lieder brachten die Sternsinger am Freitag auch in die Bayerische Staatskanzlei. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer empfing die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder. Ihren Segen könnte der Vorsitzende der CSU für die anstehenden Sondierungen mit der SPD gebrauchen. Kurz vor Beginn der Gespräche ging die CSU auf Konfrontationskurs mit der SPD. In einem Entwurf für die Europapolitik forderte die CSU-Landesgruppe einen schärferen Kurs in der Flüchtlingspolitik, höhere Verteidigungsausgaben und eine Absage an eine größere europäischen Integration. "Ich empfehle uns allen Disziplin, Zurückhaltung. Das, was die Landesgruppe macht, ist in Ordnung. Sie hat immerhin eine Klausurtagung. Und dass man in Klausurtagungen sich nochmal inhaltlich positioniert, ist völlig in Ordnung und ganz was anderes, als wenn man mit Interviews rote Linien und Ähnliches aufzieht. Was vor allem von der SPD immer wieder geschehen ist. Ich beteilige mich daran nicht. Wir werden ab dem 2. Januar mit bester Vorbereitung in diese Gespräche gehen und ich hoffe, dass wir am 11. Januar dann das Signal geben können: Ja, es gibt die Chance, für Deutschland wieder eine stabile Regierung zu bilden. Das ist unser Oberziel als CSU." Seit Freitag ziehen Jungen und Mädchen durch ganz Deutschland, um ihren traditionellen Segen über die Haustüren zu schreiben und Spenden zu sammeln. Startschuss der Sternsingeraktion war dieses Jahr in Trier. "Wir klopfen da an die Türen und singen den Leuten was vor und kleben denen oder schreiben denen etwas oben an die Türen." "Wir sammeln dieses Jahr für Indien und wir sammeln eigentlich immer für die Kinderarbeit und dass die da in die Schule gehen dürfen und nicht arbeiten müssen." "Weil es mir Spaß macht, mit Freunden durch die Straßen zu gehen und anderen Kindern zu helfen." Unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" engagieren sich nach Angaben der Veranstalter jährlich landesweit rund 300.000 Sternsinger. Mit dem Geld, das die Sternsinger einsammeln, unterstützt die Aktion Dreikönigssingen jährlich mehr als 1.600 Projekte für Kinder in Not.