Deutschland will in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 10.200 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen Osten aufnehmen. Daran hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag aufmerksam gemacht. Dies entspreche den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Während eines Treffens mit EU-Mirgrationskommissar Dimitris Avramopoulos in Berlin drängte dieser Deutschland zu einem baldigen Ende der Grenzkontrollen, die im Zuge der stark gestiegenen Übertritte an der bayerisch-österreichischen Grenze 2015 angeordnet wurden. Seehofer hatte vergangene Woche bei der EU-Kommission eine abermalige Verlängerung der Grenzkontrollen zu Österreich um sechs Monate bis November angemeldet. Am Donnerstag äußerte er sich zurückhaltend zu einem Ende der Maßnahmen. "Wir beiden haben jetzt vereienbart, dass wir nicht einfach verstreichen lassen, sondern daran arbeiten, welche intelligenten, wirksamen Maßnahmen mögilch sind, im Sinne von Sicherheit unserer Bevölkerung, übrigens ganz Europas, dass man vielleicht eines Tages auf diese Binnenkontrollen verzichten kann." Ein Gerichtsurteil aus Griechenland könnte die Situation für Flüchtlinge in Europa bald verändern. Laut obersten Verwaltungsgericht haben die griechischen Behörden nicht das Recht, neuankommende Asylbewerber auf Mittelmeerinseln festhalten. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit könne nicht mit einem öffentlichem Interesse oder der Einwanderungspolitik gerechtfertigt werden. Die Entscheidung betrifft nur Neuankömmlinge und nicht jene Migranten, die sich bereits auf den Inseln aufhalten. Die Aussicht, künftig schnell aufs europäische Festland zu gelangen, könnte den Plan der EU durchkreuzen, Einwanderer von der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland abzuhalten. Das Verbot, zunächst nicht aufs Festland weiterreisen zu dürfen, gilt seit März 2016.