Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat sich am Montag in München relativ zufrieden mit den Entwicklungen im Zusammenhang mit dem CDU-Parteitag gezeigt. Politik sei nicht Paragrafenschusterei. Sondern Politik sei das Setzen von Prioritäten für die Menschen und dann auch das Managen der Politik: HORST SEEHOFER, BAYERISCHER rbrbMINISTERPRÄSIDENT UND CSU PARTEIVORSITZENDER ("Was ich heute auch gesagt habe: Vom Inhalt eine Erneuerung, auch personell. Ja, die Regierung wird gut, wenn sie zustande kommt.") Seehofer wies erneut Kritik zurück, er sei nicht geeignet für das Amt des Bundesinnenministers. Er soll in diesem Amt Thomas de Maiziere von der CDU ablösen.