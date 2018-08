Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundesinnenminister Horst Seehofer: "Zuallererst muss man verurteilen dieses brutale Verbrechen, das zu einem Todesfall geführt hat. Und ich bin froh, dass es den Sicherheitsbehörden gelungen ist die Täter, die mutmaßlichen Täter dingfest zu machen. Ausfindig zu machen und dingfest zu machen. Zweitens, man versteht, wenn in der Bevölkerung über ein so brutales Verbrechen auch eine Empörung vorhanden ist. Aber das rechtfertigt in keiner Weise den Aufruf zur Gewalt oder sogar die Gewaltausübung selbst. Das ist inakzeptabel in einem Rechtsstaat. Für die Antwort auf so ein Verbrechen ist der Rechtsstaat zuständig und keine Selbstjustiz. Wir haben dem Freistaat Sachsen angeboten, was wir anbieten können als Innenministerium, die Unterstützung durch die Bundespolizei. Dies hatte die sächsische Regierung zu entscheiden, in welchem Umfang, zu welcher Zeit. Wir glauben fest daran, dass die starke Präsenz, ein starker Staat notwendig ist, um den Rechtsfrieden zu gewährleisten. Und dass dies eine starke Präsenz der Polizei auch eine präventive Wirkung hat."