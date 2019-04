Die Kriminalität in Deutschland und der Kampf dagegen scheint weiterhin für viele Menschen ein wichtiges Thema. Wenn man persönlich betroffen ist von einer Straftat, mag mancher womöglich die Entwicklungen in der Gesamtgesellschaft besonders kritisch betrachten. Auch vor solchem Hintergrund ließ es sich Innenminister Horst Seehofer von der CSU nicht nehmen, die Botschaft am Dienstag in Berlin höchstpersönlich zu verkünden: In Deutschland seien im vergangenen Jahr weniger Straftaten festgestellt worden. Und das entspreche sogar einem nicht nur kurzfristigen Trend - die Kriminalitätsbelastung in Deutschland sei anhaltend rückläufig. O-Ton: "2018 verzeichnete die Polizeiliche Kriminalstatistik, kurz die PKS, weniger als 5,4 Millionen Straftaten, ausländerrechtliche Verstöße sind hier nicht mitgezählt. Jede Straftat ist natürlich eine zuviel. Aber objektiv ist dies der niedrigste Wert seit Jahrzehnten." Zum zweiten Mal in Folge sei damit die Zahl der Straftaten gesunken. Die Aufklärungsquote wiederum habe mit 56,5 Prozent den höchsten Stand seit einer Statistikänderung vor 14 Jahren erreicht.