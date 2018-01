HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Horst Seehofer, CSU-Chef: "Falls die SPD die Zustimmung am Sonntag erhält, und da wird ja heftig daran gearbeitet, dann beginnen die Koalitionsverhandlungen sofort nächste Woche, und dann sollen sie nach Möglichkeit bis zur circa ersten Februar-Woche abgeschlossen sein. Dann kommt die Mitgliederbefragung, die 21 Tage beträgt, und falls die CSU einen Parteitag braucht - danach sieht es aber im Moment überhaupt nicht aus - würden wir das natürlich parallel zu einer Mitgliederbefragung der SPD machen. SCHNITT. Mein Eindruck ist, dass Martin Schulz kämpft, dass zunehmend jetzt auch andere kämpfen, die ja mit uns am Verhandlungstisch saßen. Das ist ja ohnehin ein bisschen schwierig zu verstehen, dass jemand, der am Verhandlungstisch saß, zugestimmt hat, plötzlich am nächsten Tag Bedenken äußert. Da darf man sich nicht wundern, dass dann auch die Basis Fragen hat bei der SPD."