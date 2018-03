Ein geschichtsträchtiger Tag im Leben von Horst Seehofer. Nach zehn Jahren als bayerischer Ministerpräsident hat er am Dienstag zum letzten Mal eine Sitzung im bayerischen Kabinett geleitet. Markus Söder ist als sein Nachfolger vorgesehen. Er habe großen Respekt vor Seehofer, sagte Söder, denn in seiner zehnjährigen Amtszeit habe er viel für Bayern getan. Auch Seehofer selbst nannte die Bayerische Regierung in seiner Abschiedsrede eine „exzellente Staatskanzlei". (SEEHOFER) "Nicht selten greift man bei verschiedenen Gesprächen und Verhandlungen in Berlin auf das zurück, was hier von bayerischen Ministerien ausgearbeitet und niedergelegt wurde." Als Abschiedsgeschenk verriet Seehofer dann auch gleich das Geheimnis für das gute Gelingen der Bayern: (SEEHOFER) "Aber der größte Vorteil der bayerischen Staatsverwaltung: es gibt keine politischen Beamten." In die bayerische Staatskanzlei kämen nur die Besten, und bei deren Auswahl ginge es nicht nach Parteibuch, sondern allein nach Qualität. Kein Wunder also, dass Horst Seehofer der Abschied nicht leicht fällt. (SEEHOFER) "Deshalb ist es für mich, auch persönlich, eine Zäsur, die auch ein Stückweit unter die Haut geht, die einen auch natürlich in der Seele, auch gefühlsmäßig erfasst." Und schließlich bedankte sich Seehofer nicht nur bei seinen Mitarbeitern, sondern auch bei der Presse. (SEEHOFER) "Ich glaube, ich habe immer ausreichend Grund und Stoff geliefert für gute Sendungen und gute Artikel." Noch diese Woche wird der CSU Politiker den Posten als Innenminister in Berlin antreten, sein inzwischen viertes Ministeramt. (SEEHOFER) "Das Werk ist vollbracht. Alles Gute für Sie, und für die Menschen in Bayern."