Angriffe im Internet nehmen weiter zu. Die Gefährdungslage in diesem Bereich sei "weiterhin hoch und angespannt, sowohl für den Staat, die Wirtschaft als auch die Nutzer, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer bei der Vorstellung des neuen Lageberichts des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Donnerstag in Berlin. "Cyber-Angriffe werden flexibler und professionell, mit der rasanten Entwicklung der Systeme verändern sich auch die Angriffsmethoden ständig. Ich möchte darauf hinweisen, dass hier nicht nur der Staat alleine gefragt ist. Wenn es um den Schutz in der Wirtschaft geht, bleiben die Unternehmen natürlich selbst aufgerufen, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu intensivieren." Auch BSI-Präsident Arne Schönbohm äußerte sich besorgt: "Die Lage hat sich nicht entspannt, sich vielmehr im Vergleich zum letzten Jahr weiterhin zugespitzt. Und es gibt auch keinen Grund zur Annahme, dass sich das zukünftig ändern wird. Die Art der Cyber-Angriffe und IT-Sicherheitsvorfälle ist besorgniserregend, denn wir haben hier 2017 und 18 eine neue Qualität erlangt." Seehofer kündigte weitere Maßnahmen und Gesetzesänderungen für eine verbesserte Cybersicherheit in Deutschland an. Zudem sollen die Befugnisse des BSI zum Schutz der Bundesverwaltung und der Gesellschaft ausgeweitet werden.