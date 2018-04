Antrittsbesuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin. Dort arbeiten 40 nationale Behörden gemeinsam daran, den islamistischen Extremismus zu bekämpfen und zu verfolgen. In täglichen Lagebesprechungen und in verschiedenen Arbeitsgruppen werden aktuelle Entwicklungen und Ereignisse bewertet. Die Bundesregierung werde alles tun, um die Sicherheitsbehörden so auszustatten, dass sie ihre Arbeit mit bester Qualität erbringen könnten, versprach Seehofer. "Gerade habe ich heute erfahren, dass die Zusammenarbeit zwischen den Bundesbehörden und Bundeseinrichtungen und den Ländern sehr gut funktioniert. Wir sind ständig bemüht zu schauen, wo kann man sie verbessern. Wenn vielleicht Landesbehörden zu klein sind, sind wir da im Einzelfall durchaus bereit, dass zu optimieren." Die Gefahr, die von dem islamistischen Extremismus ausgehe, müssen nach wie vor sehr ernst genommen werden, sagte Seehofer: "Die Gefährdungslage, das kann man - oder muss man - leider sagen, ist nach wie vor sehr angespannt. Das heißt, man muss abstrakt jederzeit mit einem Anschlag rechnen. Und ich habe nie gesagt, man könne als Politiker die absolute Sicherheit versprechen. Das möchte ich auch nicht tun. Das kann übrigens niemand tun." Er sehe keinen Anlass an der bisherigen Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der inneren Sicherheit grundsätzlich etwas zu ändern, sagte Seehofer. Gerade im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum habe er sich davon überzeugen können, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniere.