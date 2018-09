Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESINNENMINISTER UND CSU-VORSITZENDER HORST SEEHOFER ("Es geht um Vereinbarungen mit afrikanischen Staaten, über Zusammenarbeit in Flüchtlingsfragen und vieles andere mehr. Das ist ein Aufgabenbereich, der noch verstärkt werden muss bei uns, wo es zusätzlichen Handlungsbedarf gibt und deshalb richten wir diese Stelle jetzt so ein. Die Parteivorsitzende Andrea Nahles ist mit dieser Lösung einverstanden. Sie haben richtig darauf hingewiesen, dass im Grundsatz dies schon mal ein Punkt war, den ich vorgeschlagen hatte....Ich darf noch mal hinzufügen: So wie der Vorschlag jetzt vorgelegt und beschlossen worden ist, ist er schon mal in der Runde der drei Parteivorsitzenden besprochen worden. Insofern ist es mir nicht schwer gefallen. Aber man muss in der Politik Rücksicht nehmen auf Reaktionen in der Bevölkerung.")