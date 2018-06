Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht den Weg für die sogenannten Ankerzentren frei. Nach einem Treffen der Innenminister der Länder in Quedlinburg in Sachsen Anhalt zeigte er sich am Freitag zufrieden mit den Ergebnissen der Konferenz. Man habe bezüglich der neuen Asylzentren einen Beschluss gefasst. "... in dem der Bund, also ich aufgefordert werde, die Dinge zu konkretisieren beziehungsweise den Rahmen darzustellen. Man kann ja nur etwas konkretisieren, das ist mir auch ausdrücklich bestätigt worden, wenn man es im Grundsatz auch für richtig hält und für notwendig hält." Seehofer kündigte an, er werde mit den Bundesländern, die es wünschten, Gespräche über die Ausgestaltung der Zentren führen. Er gehe davon aus, dass die Mehrheit der Länder an solchen Gesprächen interessiert sei. Mit jedem Land werde das Projekt so realisiert, wie es das Bundesland wolle. Die Zielrichtung sei, die Verfahren sicherer, effizienter und schneller zu machen. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius begrüßte als Sprecher der SPD-regierten Länder Seehofers Ankündigung. Die Länder bräuchten bei der Ausgestaltung Freiheiten. Es sei gut, dass es bilaterale Gespräche geben solle. "Insbesondere ist mir wichtig, dass es in der Tat auch individuelle Lösungen für die einzelnen Bundesländer gibt. Das fängt bei der Größe der Einrichtung an. Es gibt eine verständliche Skepsis gegen zu große Einrichtungen, darüber wird man zu reden haben, da gibt es Freiheiten die wir auch brauchen in der Umsetzung." Seehofer kündigte zugleich an, dass bei Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern der Bund auf Wunsch der Länder die Beschaffung von Passersatzpapieren übernehmen werde. Dies sei sachgerecht, weil der Bund etwa über Kontakte zu den Herkunftsländern, zu Botschaften und dem Auswärtigen Amt verfüge.